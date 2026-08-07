У двох районах Києва зникло світло: в ДТЕК назвали причину

Компанія закликала споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилися без світла через аварію.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК."Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.

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"Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій", - наголосили у компанії.

Відключення світла – останні новини

Наприкінці липня перший віцепрем'єр– міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в Україну можуть повернутися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу через прогнозовану спеку. Тоді він наголосив на підготовці енергосистеми до максимальних серпневих навантажень.

Попри аномальну спеку в Європі, яка вже змушує окремі атомні електростанції знижувати потужність, в українців наразі немає підстав очікувати масштабних відключень електроенергії. При цьому Україна зараз навіть більше експортує електроенергії, ніж імпортує, розповів енергетичний експерт Олександр Харченко в інтерв'ю УНІАН.

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