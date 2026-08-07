У двох районах Києва зникло світло: в ДТЕК назвали причину

Частина Подільського та Оболонського районів Києва тимчасово залишилися без світла через аварію.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК."Енергетики вже працюють та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в домівки киян", - йдеться у повідомленні.
Також у ДТЕК закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади.
"Це дуже допоможе пройти літні піки та уникнути повторних аварій", - наголосили у компанії.
Відключення світла – останні новини
Наприкінці липня перший віцепрем'єр– міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в Україну можуть повернутися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу через прогнозовану спеку. Тоді він наголосив на підготовці енергосистеми до максимальних серпневих навантажень.
Попри аномальну спеку в Європі, яка вже змушує окремі атомні електростанції знижувати потужність, в українців наразі немає підстав очікувати масштабних відключень електроенергії. При цьому Україна зараз навіть більше експортує електроенергії, ніж імпортує, розповів енергетичний експерт Олександр Харченко в інтерв'ю УНІАН.