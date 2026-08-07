Складено топ-10 найочікуваніших ігор 2027 року – серед них є український проєкт

Після виходу GTA 6 на гравців чекають десятки крупних проєктів, серед яких нові частини відомих серій, довгоочікувані сиквели та низка RPG.

До кінця 2026 року ще далеко, проте вже зараз увага гравців поступово переключається на наступний рік. Після виходу GTA 6 ігрова індустрія не збавлятиме темпу – у 2027-му вийдуть нові частини відомих серій, довгоочікувані продовження та абсолютно нові IP.

Видання The Gamer склало рейтинг найочікуваніших ігор 2027 року. Серед них знайшлося місце для Metro 2039 від української студії 4A Games, вихід якої відбудеться вже у лютому.

10. Metro 2039

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Нова гра у відомій серії шутерів від першої особи знову відправить гравців у похмурі тунелі московського метро через три роки після подій Metro Exodus . Проєкт повертається до лінійних витоків серії з акцентом на виживання та атмосферу жахів.

4A Games заявляла, що після повномасштабного вторгнення Росії студія переосмислила сюжет наступної частини серії. Автори зазначали, що теми пропаганди, тиранії, свободи і наслідків війни стали важливою частиною історії Metro 2039.

9. The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn може стати однією з головних RPG 2027 року для шанувальників космічної фантастики. Розробники співпрацюють з колишніми астронавтами NASA, щоб зобразити космос у грі максимально реалістично.

Гравцям доведеться досліджувати величезну сонячну систему в ролі звичайного найманця, який намагається вижити в суворому світі. Гра базується на всесвіті The Expanse у період ключових подій перших сезонів книг і серіалу.

8. Alien: Isolation 2

У 2027 році на шанувальників хоррорів чекає повернення однієї з найвідоміших ігор у цьому жанрі. Alien: Isolation 2 стане прямим продовженням культового проєкту про протистояння з ксеноморфом.

Перший тизер уже продемонстрував знайому атмосферу франшизи, але практично не розкрив сюжет майбутньої гри. На відміну від першої частини, де ми блукали по покинутій космічній станції "Севастополь", події розгортатимуться на поверхні суворої колоніальної планети.

7. Spyro: A Realm Beyond

Spyro нарешті повертається через майже 20 років. Нову гру з підзаголовком A Realm Beyond позиціонують як масштабне повернення знаменитого фіолетового дракончика.

Інтерес до проєкту виявився неймовірно високим: дебютний трейлер набрав 10 млн переглядів усього за два дні. Подробиць майже немає, окрім того, що автори роблять величезний акцент на свободі пересування та вертикальності світу.

6. State of Decay 3

Ще одне довгоочікуване повернення – State of Decay 3. Нова частина популярної серії про виживання під час зомбі-апокаліпсису запропонує знайому формулу будівництва поселення, управління спільнотами тих, хто вижив, та кооперативний режим для чотирьох гравців.

Після раннього анонсу у 2020 році гравцям довелося довго чекати на нові подробиці. Тепер підтверджено, що State of Decay 3 вийде у 2027 році, причому не лише на ПК та Xbox, а й на PS5.

5. Resident Evil: Veronica

Capcom планує зробити Resident Evil щорічною франшизою, і в цьому їй допоможуть ремейки. Цього разу компанія працює над сучасною версією Resident Evil Code: Veronica, яка отримає назву Resident Evil: Veronica.

Після успішних ремейків 2-ї та 4-ї частин фанати очікують від Veronica повного переосмислення: сучасної графіки на RE Engine, виправлення затягнутого темпу, доопрацювання спірних моментів із бектрекінгом та розкриття історії родини Клер і Кріса Редфілдів.

4. Exodus

Exodus претендує на статус духовної спадкоємиці трилогії Mass Effect. Проєкт створюється ветеранами BioWare, зокрема сценаристом Дрю Карпішина, і примітний тим, що одну з головних ролей у ньому виконує Меттью Макконахі.

Гра робить ставку на масштабне дослідження космосу, сюжет та рольові елементи. Однією з унікальних особливостей Exodus стане нерівномірний плин часу на різних планетах. Гравці можуть покинути якесь місце всього на кілька днів, а після повернення виявиться, що там уже минули століття і ситуація докорінно змінилася.

3. Fable

Амбітний перезапуск відомої серії фентезійних RPG від Playground Games (авторів Forza Horizon) за підтримки Xbox Game Studios та Eidos-Montréal. Гру вперше анонсували ще у 2020 році, і тепер вона нарешті готується до виходу в лютому 2027-го.

Світ Fable настільки величезний, що в кожну будівлю можна увійти, пограбувати або купити. Але на гру чекає серйозне випробування: фанати очікують не тільки сучасної графіки та масштабного світу, а й збереження фірмового гумору та атмосфери оригінальної трилогії.

2. The Witcher 4

Якщо The Witcher 4 дійсно вийде у 2027 році, гра цілком могла б посісти перше місце в рейтингу. Однак поки що такий сценарій виглядає не найімовірнішим, оскільки реліз може відбутися лише у 2028 році.

Цього разу головною героїнею стане Цирі – прийомна дочка Геральта та одна з ключових героїнь літературної саги. На гравців також чекає нова територія Ковір, яка досі не з’являлася в іграх серії.

1. Final Fantasy VII: Revelation

Заключна частина трилогії ремейків від Square Enix – Final Fantasy VII: Revelation – привернула величезну увагу і називається найочікуванішою грою 2027 року.

На гру покладено величезні сподівання з боку шанувальників серії, оскільки вона має стати логічним та емоційним завершенням історії Клауда Страйфа та його супутників. На відміну від попередніх частин, Revelation вийде одночасно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 та ПК.

Нагадаємо, 27 серпня покажуть новий трейлер і геймплей GTA 6. Передплатники Netflix зможуть переглянути геймплей першими, а через шість годин він стане доступним безкоштовно на YouTube-каналі Rockstar.

Журналісти склали топ-10 найкращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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