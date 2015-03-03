Прощання з Борисом Нємцовим у Москві

Громадянська панахида розпочалася о 10:00 за московським часом (це 9:00 за Києвом) у Сахаровському центрі, вона триватиме чотири години, пише Радіо Свобода.

Нємцова поховають на Троєкуровському цвинтарі Москви.

Читайте такожКамери не зафіксували вбивство Нємцова, оскільки спрямовані на Кремль - ФСО«Один з небагатьох, кого можна назвати другом. Він був містком між Україною та Росією. Пострілом убивць це зруйновано», – так відреагував на смерть Нємцова президент України Петро Порошенко.

Один із лідерів російської опозиції Борис Нємцов був убитий пізно ввечері 27 лютого за 200 метрів від Кремля – на Великому Москворецькому мосту. Про жодні успіхи розслідування слідство за три доби, що минули від загибелі Нємцова, не повідомляло.