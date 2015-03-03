Порошенко запропонував Гройсману очолити Конституційну комісію

Про це йдеться у підписаному президентом указі № 119/2015 від 3 березня щодо створення Конституційної комісії.

"Запропонувати голові Верховної Ради України очолити Конституційну комісію", - сказано в документі.

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Як зазначається у положенні про Конституційну комісію, її голова керує діяльністю комісії, скликає і веде її засідання, підписує прийняті рішення; представляє комісію у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями; забезпечує інформування громадськості про діяльність комісії; несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань.

У разі відсутності голови Конституційної комісії його обов'язки виконує один із заступників голови.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав Указ про створення Конституційної Комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.