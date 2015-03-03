Парубій відкрив засідання Верховної Ради. Наживо

Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій відкрив сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєструвалися 282 народних депутата. Читайте такожПарламент ухвалив зміни до держбюджетуЯк відомо, 2 березня парламент ухвалив рішення сьогоднішнє засідання розпочати не о 10.00, як зазвичай, а о 12.00.

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