Весь склад Окружного адмінсуду не мав права брати відвід у справі про заборону КПУ

Про це заявив голова Вищого адміністративного суду Олександр Нечитайло. "Знаю, що ця постанова (про самовідвід суддів - УНІАН) вже оскаржена в Апеляційному адміністративному суді. Буде розглядатися законність цієї постанови щодо визначення підсудності. Суддя у процесі має право на самовідвід, але той суддя, який розглядає цю справу. Інші ж написали заяви про самовідвід, який не є процесуальним", - сказав Олександр Нечитайло.

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Він припустив, що судді могли вчинити так емоційно: "Це більше заяви такого собі публічного характеру. Це пов'язано з тим, що проводився обшук в суді. І це був такий собі виплеск протесту щодо того, що зараз робиться по відношенню до суддівського корпусу".

Також Олександр Нечитайло прокоментував звернення Міністерства юстиції до Вищої кваліфікаційної комісії щодо суддів, які написали заяви про відвід. "Це їх право - звертатися, я не можу давати оцінку діям міністра юстиції", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції та Укрдержреєстр звернулися в Окружний адмінсуд Києва з позовом про заборону діяльності КПУ.