СБУ запобігла терористичним актам в Херсоні
Служба безпеки України запобігла терористичним актам в Херсоні. Злочин мав бути вчинений членами так званої "Російської православної армії" (РПА) - незаконним і антиукраїнським військовим формуванням.
Про це у своєму коментарі зазначив радник Голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє прес-центр СБУ.
Як підкреслюється в коментарі, бойовики планували підірвати у Херсоні офіси двох українських громадсько-політичних організацій за допомогою майже 3 кг пластиду.
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Злочин готувався через російські соціальні мережі, що є усталеною практикою терористів і диверсантів. В такий спосіб вербуються і найманці для участі у незаконних військових формуваннях на сході України.
"Кур'єра", який мав доставити вибухівку до Херсона було затримано в Одесі. Ним виявився громадянин України 1963 р.н., уродженець Донецька, який проживає в Одесі з 2000 року. У нього було вилучено сумку з вибухівкою.
Злочини, які і ті, яким вдалося запобігти, інспіруються з території Російської Федерації, зокрема, через соціальні мережі. Виконання - як правило за зрадниками з тимчасово окупованих територій, зазначається в коментарі.