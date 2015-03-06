СБУ запобігла терористичним актам в Херсоні

Про це у своєму коментарі зазначив радник Голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє прес-центр СБУ.

Як підкреслюється в коментарі, бойовики планували підірвати у Херсоні офіси двох українських громадсько-політичних організацій за допомогою майже 3 кг пластиду.

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Злочин готувався через російські соціальні мережі, що є усталеною практикою терористів і диверсантів. В такий спосіб вербуються і найманці для участі у незаконних військових формуваннях на сході України.

"Кур'єра", який мав доставити вибухівку до Херсона було затримано в Одесі. Ним виявився громадянин України 1963 р.н., уродженець Донецька, який проживає в Одесі з 2000 року. У нього було вилучено сумку з вибухівкою.

Злочини, які і ті, яким вдалося запобігти, інспіруються з території Російської Федерації, зокрема, через соціальні мережі. Виконання - як правило за зрадниками з тимчасово окупованих територій, зазначається в коментарі.