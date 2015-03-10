Гройсман повідомив, що із впровадженням системи виборів на пропорційній основі вирішили почекати

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на запитання журналістів щодо невиконання коаліцією положень коаліційної угоди щодо необхідності ухвалення в першому кварталі 2015 року змін до виборчого законодавства, передбачивши проведення виборів до ВР за пропорційною основою і за відкритими списками.

Гройсман зазначив: ”Є думка, в тому числі експертного середовища, і я думаю, що вона є достатньо якісною з точки зору того, щоб апробовувати систему на місцевих виборах і потім запроваджувати точно таку систему на парламентських виборах”.

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“Я думаю, що в цьому є сенс”, - додав голова ВР.

Говорячи про законопроект щодо місцевих виборів, він зазначив, що на цьому тижні збереться робоча група, яка працює над його підготовкою, і “проговоримо можливості подальшої діяльності”.

Гройсман підкреслив, що до кінця наступного місяця відповідний законопроект має бути внесений на розгляд ВР.