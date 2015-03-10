Гройсман повідомив, що із впровадженням системи виборів на пропорційній основі вирішили почекати
Голова Верховної Ради Володимир вважає, що не на часі вносити зміни до закону про вибори до ВР, оскільки зараз актуальний законопроект про місцеві вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на запитання журналістів щодо невиконання коаліцією положень коаліційної угоди щодо необхідності ухвалення в першому кварталі 2015 року змін до виборчого законодавства, передбачивши проведення виборів до ВР за пропорційною основою і за відкритими списками.
Гройсман зазначив: ”Є думка, в тому числі експертного середовища, і я думаю, що вона є достатньо якісною з точки зору того, щоб апробовувати систему на місцевих виборах і потім запроваджувати точно таку систему на парламентських виборах”.
Читайте такожОБСЄ готова надіслати спостерігачів на Донбас для спостереження за проведенням місцевих виборів
“Я думаю, що в цьому є сенс”, - додав голова ВР.
Говорячи про законопроект щодо місцевих виборів, він зазначив, що на цьому тижні збереться робоча група, яка працює над його підготовкою, і “проговоримо можливості подальшої діяльності”.
Гройсман підкреслив, що до кінця наступного місяця відповідний законопроект має бути внесений на розгляд ВР.