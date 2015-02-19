Експерти заявляють, що проводити місцеві вибори на вільних територіях Донбасу сьогодні не можна
Експерти переконані, що у разі проведення виборів найближчим часом, на них прийде ще менше людей, ніж на парламентські.
Проводити місцеві вибори на вільних територіях Луганської та Донецької областей сьогодні не можна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна та професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань.
"Я не поспішав би з проведенням місцевих виборів. В умовах, коли зруйнована інфраструктура, коли потрібно задіювати інші методи керування, коли не до демократії, коли там продовжують працювати гроші, що залишилися у бонз Партії регіонів", - зазначив Гарань.
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В свою чергу, Бекешкіна зауважила: "Наприклад, по Слов'янську та Краматорську потрібно чесно сказати, що центральну владу там не жаліють. 70% впевнені, що саме вона винна в тому, що там відбувається. З іншого боку, вони також не визнають владу ДНР. Вважають, що вибори були незаконними. Також погано ставляться до місцевої влади, що там зараз є. Виникає питання - хто зараз там репрезентує владу? До того ж в цих містах на парламентських виборах лідерами став Опозиційний блок, що набрав по 30%, хоча на вибори прийшли лише 30% виборців. Тобто лідируюча політична сила представляє всього 10% населення. Якщо будуть місцеві вибори, то хто на них зможе перемогти?".
Бекешкіна переконана, що у разі проведення цих виборів в найближчий час, на них прийде ще менше людей, ніж на парламентські: "тоді цілком можливо, що переможе той, хто просто купить цих виборців харчами, грошима тощо".