У Міноборони пояснили, чому доводиться купувати стару бронетехніку за кордоном (фото)

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук український волонтер, радник президента Юрій Бірюков.

"Останні дві доби знову пішов "розгін" теми про склади бронетехніки. [Мовляв] вони у нас повні-повнесенькі, але генерали-корупціонери не хочуть цю техніку відновлювати (...). Все це розганяють ті, хто не має навіть приблизного розуміння того, що це таке - техніка на консервації. Так вже склалося, що і я, і Nelly Stelmakh, мали стосунок до спроб розконсервації. Два десятки БТР-70 зі складу в Артемівську, десяток БТР-80 зі складу під Миколаєвом", - написав Бірюков.

За його словами, можна перебрати законсервований БТР до гвинтика, але толку не буде.

"Коробок від БТР дійсно багато. 70-ки, рідше 80-ки, іноді 60-ки. Багато корпусів БРДМ. Але всередині все - тухле. Якщо БТР простояв 30 років під відкритим небом - то це просто велика купа непотрібного і нежиттєздатного металу. І після величезної роботи по відновленню - він проїде 200-300 км і здохне. Причини: якість запчастин, відсутність запчастин, відсутність технологій і фахівців. Це все - техніка 60-х, 70-х років. Стара і дохла", - написав Бірюков.

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За словами волонтера, знайти сучасні деталі для ремонту старої техніки непросто і дорого.

Наприклад, експеримент з поставкою нових дизельних двигунів УТД-20 на БТР-70 з тріском провалився і тепер два десятки модернізованих БТР-70 стоять "мертвим вантажем" у 25-ій ВДВ, пише Бірюков.

"А давайте поставимо на БТР-70 імпортний двигун?! Давайте! Купіть! Подолайте негласне ембарго, домовтеся з Iveco/Mercedes/Deutsch. (...) У нас є виробництво двигунів? Немає. У нас можливо розгорнути виробництво двигунів? Напевно можна, у довго-строковій перспективі це точно буде зроблено. Терміни вимірюються роками, таке виробництво не запустити за 2-3 місяці", - пише радник президента.

"Мерзенний Спартан, не менш спірний Барс, Кугуар - чому виникли ці машини? Хтось хоч намагався зрозуміти? А насправді з'ясовується, що це чи не єдиний шлях зараз дістати техніку з двигуном - купити перероблений і недосконалий готовий екземпляр", - заявляє Бірюков.