Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пообіцяв зняти фільм "Крим: Злочин і кара".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

Прем'єр розповів, що бачив трейлер російського фільму про захоплення Криму, який можна використати як один з доказів злочинних дій російської влади.

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«Мені натрапив цікавий трейлер до фільму, якось він називається по-російськи "Путь там куда-то", толи на родину, толи в прірву. Я подивився цей трейлер. Я дуже прошу Міністерство юстиції відправити цей трейлер до Гаазького трибуналу. І було б дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаазького трибуналу, оскільки цим фільмом повинні зацікавитися міжнародні прокурори і слідчі, цей фільм дає відповідь на питання, хто давав вказівки по захопленню української території в Криму і хто за це несе відповідальність", - сказав він.

"А ми свій фільм будемо знімати в реальності, буде називатися - "Крим: Злочин і кара», - додав Яценюк.

Нагадаємо, 9 березня телеканал "Россия 1" показав фрагмент документального фільму "Крим. Шлях на Батьківщину". У ньому президент Росії Володимир Путін розповідає про те, як ухвалювалося рішення про анексію.

У березні 2014 року президент Росії Володимир Путін заперечував, що його країна ввела війська на територію Кримського півострова України. За його словами, безпеку так званого "референдуму про приєднання" Криму до Росії гарантували сили місцевої "самооборони".