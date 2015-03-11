Порошенко подякував конгресменам США за підтримку України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Дорогі друзі України, дякуємо за те, що ви робите для нас багато років. Протягом останнього року ця підтримка є питанням виживання України», – цитує слова Порошенка його прес-служба.

Порошенко зазначив, що Україна зараз виборює свою справжню незалежність.

Читайте такожПорошенко підтвердив, що США нададуть Україні військову допомогу на 75 млн доларів

«Ми – в стані війни проти варварської агресії. Ми боремося не лише за нашу територіальну цілісність після анексії Криму. Ми маємо багатовікову історію, 23 роки незалежності, але справжня боротьба за незалежність відбувається зараз», – заявив президент.

«Глава держави звернув увагу присутніх на те, що український народ платить високу ціну за свободу і незалежність, а українські воїни демонструють героїзм і відвагу, захищаючи мир в Європі», - зазначає прес-служба.

«Кожен українець розуміє, що ми боремося за свободу та демократію усього європейського континенту і, можливо, усього світу», – наголосив Порошенко.

Президент висловив впевненість у перемозі українців.

«Ми переможемо за будь-яких обставин. Ми захищаємо свою країну, захищаємо нашу свободу і демократію, але ми можемо це зробити набагато ефективніше, якщо будемо тісно координувати наші зусилля», – наголосив Порошенко.

Глава держави також поінформував делегацію Конгресу США про поступ політичних та економічних реформ в Україні та запевнив в їх незворотності.

У свою чергу, конгресмени висловили всебічну підтримку процесу реформ в Україні. Вони наголосили на важливості реформування, в першу чергу, енергетичного сектору та розвитку АПК як пріоритетних галузей економіки.

Делегацію Конгресу США, яка відвідує Україну, очолює Родні Фрелінгусен. У складі делегації конгресмени Пітер Вісловскі, Кей Грангер, Кен Кальверт, Мерсі Каптур, Джон Картер, Стів Вомак, Стівен Ізраел та інші.

У зустрічі з українського боку також взяли участь міністр фінансів Наталя Яресько, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник глави АП Валерій Чалий.