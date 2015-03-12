В цьому році ЗСУ зможуть закупити і відремонтувати 12,5 тисяч одиниць озброєння
12:58, 12 березня 2015Політика
552 0
Оборонний бюджет на цей рік дозволить виконувати закупівлю і ремонт озброєння в кількості 12,5 тис. одиниць.
Полторак заявив про безпрецедентний військовому бюджеті / Фото УНІАН
Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він назвав оборонний бюджет на цей рік «безпрецедентним».
Читайте такожХарківський бронетанковий почав встановлювати на танки системи динамічного захисту нового типу
Степан Полторак зазначив, що оборонний бюджет у розмірі 44,6 млрд грн на 2015 рік є безпрецедентним фінансовим ресурсом. За його словами, він дозволить виконувати закупівлю і ремонт озброєння на 2015 рік в кількості 12,5 тис. одиниць».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter