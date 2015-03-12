В цьому році ЗСУ зможуть закупити і відремонтувати 12,5 тисяч одиниць озброєння

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він назвав оборонний бюджет на цей рік «безпрецедентним».

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Степан Полторак зазначив, що оборонний бюджет у розмірі 44,6 млрд грн на 2015 рік є безпрецедентним фінансовим ресурсом. За його словами, він дозволить виконувати закупівлю і ремонт озброєння на 2015 рік в кількості 12,5 тис. одиниць».