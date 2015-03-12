Перед посольством Росії в Києві пройшов пікет з вимогою звільнити ув’язненого в Криму «свободівця»

Про це повідомляє видання Інформаційний Акцент.

Учасники пікетування тримали плакати із написами: «Сьогодні садять свободівців – завтра всіх українців!», «Репресії проти українців у Криму – ознака страху Росії». Активісти скандували: «Геть російський тероризм! Геть російських окупантів!», «Свободу патріотам!».

Організатори пікету нагадали, що Олександра Костенка затримали на початку лютого 2015 року, а вже 8 лютого на підставі постанови сімферопольського суду його заарештували на 2 місяці. Зараз «свободівця» незаконно утримують і катують у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Під час акції керівник кримської «Свободи» Олександр Болтян розповів: «Після затримання нашого побратима кілька днів тримали на околицях Сімферополя, катували, зламали йому руку. Але ефесбешникам і цього було мало – вони розіграли ганебну виставу в стилі путінського пропагандиста Кисельова: привезли українця в парк Сімферополя, де на відео відзняли нібито його «затримання» – причому вже з поламаною рукою».

За словами Болтяна, слідство інкримінує Костенку завдавання тілесних ушкоджень працівнику кримського спецпідрозділу «Беркут» у лютому минулого року в Києві. Хлопця звинувачують у «навмисному завданні шкоди здоров’ю з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної ненависті». Також Костенку підкинули зброю і звинувачують його у її зберіганні.

Кримська правозахисниця Ольга Скрипник наголосила, що на Костенка тиснуть, до того ж застосовують до нього тортури: «Вимагають відмовитися від адвоката й дати свідчення проти інших кримських активістів Майдану. Це, до речі, звична російська практика. Ми вимагаємо звільнити не лише Костенка, а й усіх затриманих українців. Крім того, потрібна чітка позиція українського МЗС, якої, на жаль, досі немає».

Депутат Київської міськради від «Свободи» Руслан Андрійко, виступаючи біля російської амбасади, заявив: «Ми вимагаємо, аби наше Міністерство закордонних справ, загалом українська влада, вжили заходів для звільнення всіх українців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях. Терпіння народу не залізне, тож якщо етнічні чистки в Криму й на Донбасі триватимуть – колючий дріт навколо Посольства РФ у Києві не захистить представників режиму Путіна!».