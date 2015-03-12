Порошенко дав старт рішенню РНБО про заходи щодо зміцнення нацбезпеки

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, зокрема, документом затверджено Положення про Воєнний кабінет РНБО.

Згідно з Положенням, Воєнний кабінет РНБО є робочим органом Ради національної безпеки і оборони в особливий період, основними завданнями якого є обговорення пропозицій щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для відбиття збройної агресії проти України; визначення потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах, а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій; переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду та прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію, демобілізацію.

Головою Воєнного кабінету є президент, секретарем – за посадою секретар РНБО. До його складу також входять прем'єр-міністр, міністри внутрішніх справ, закордонних справ та оборони, голова Служби безпеки України, начальник Генерального штабу Збройних сил, голова Державної прикордонної служби, командувач Національної гвардії, глава Адміністрації президента, а також за згодою голова Верховної Ради.

Крім того, рішенням РНБО схвалено законопроект про зміни до Закону "Про правовий режим воєнного стану" та запропоновано президентові внести його на розгляд Верховної Ради як невідкладний.

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Також Кабінету міністрів доручено невідкладно розробити комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту та їх доукомплектування та внести на розгляд парламенту зміни до державного бюджету на 2015 рік, передбачивши додаткові видатки на фінансування зазначених заходів. Уряд має затвердити типові положення про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також положення про порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту.

Крім того, Міністерству оборони доручено невідкладно підготувати законопроект щодо забезпечення прав військовослужбовців на перенесення не використаних протягом особливого періоду щорічних відпусток на інший період або одержання компенсації; а також забезпечити проведення практичних занять для військових щодо надання домедичної допомоги відповідно до стандартів НАТО.

Міністерство внутрішніх справ має вжити заходи щодо визначення стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту, а також поліпшення матеріально-технічного забезпечення кінологічної служби та збільшення кількості службових собак, які використовуються для пошуку вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин. Державній службі з надзвичайних ситуацій доручено посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.