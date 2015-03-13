ЗМІ: Опубліковані Кремлем фото "живого" Путіна можуть бути фальшивими

Як пише Обозреватель, такий висновок можна зробити, подивившись на годинник у правому кутку біля голови Верховного Суду РФ В'ячеслава Лебедєва.

Відзначається, що в середу глава Чечні Рамзан Кадиров у відповідному записі в Instagram повідомив, що цей годинник йому як подарунок підніс нащадок Шейха Батал-Хаджі Белхароєва - Султан-Хаджі.

Читайте такожЗахідні ЗМІ збилися з ніг у пошуках Путіна

"На прощання мені подарували дорогий подарунок - годинник, які стояли на робочому столі Президента Росії Володимира Путіна. Султан-Хаджі розповів, що Путін подарував їх Мурату Зязикову (екс-президент Республіки Інгушетія, звільнений Путіним у 2008 році - ред.), а він підніс йому. Я подякував за безцінний подарунок, побажав родині Султан-Хаджі здоров'я і благополуччя", - написав Кадиров.

Раніше, 13 березня, в інтернеті з'явилися кадри нібито із зустрічі Путіна з головою Верховного Суду Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що Путін проведе зустріч з лідером Киргизької Республіки Алмазбеком Атамбаєвим в Санкт-Петербурзі 16 березня.

Нагадаємо, Путін вже майже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.