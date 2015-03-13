ФБР готова співпрацювати з Генпрокуратурою у боротьбі з корупцією - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав після підписання документа.

За словами посла, обидві країни будуть "співпрацювати над розбудовою такого уряду, який повинен бути вільним від корупції, який поважає права людей і який втілює ті очікування, які має український народ".

Пайєтт наголосив, що сьогодні одночасно Україна веде дві війни: з одного боку - це внутрішній фронт, завданням якого є викорінення корупції та побудова нового суспільства, а з іншого - це війна на сході країни з Росією.

У цьому зв'язку, сказав посол, підписана угода покликана допомогти Україні досягти успіху в реформуванні.

Читайте такожПорошенко: корупціонери - "другий фронт" усередині країниЗа словами Пайєтта, угода надасть формальну основу для спільної роботи по боротьбі з корупцією. Також особлива увага буде приділятися роботі з Генеральною прокуратурою України. "Генпрокуратура перетворилася на чорну діру корупції та антидемократичних сил за часів режиму Януковича. Нова прокуратура має бути авангардом нової України", - переконаний Пайєтт.

Він додав, що американські Міністерство юстиції і ФБР готові працювати з новою командою у Генпрокуратурі України.

Також він сказав, що США очікують початку роботи Антикорупційного бюро.

Угода, крім того, зробить можливою подальшу співпрацю щодо надання допомоги українським прикордонникам. "Ресурси, які надає ця угода, підуть на те, щоби підвищити мобільність прикордонників, покращити їхні тактичні можливості, включаючи боротьбу з тероризмом, і допомогти Україні зміцнити свої кордони, проти агресії, яка з боку Кремля триває вже понад рік", - наголосив Пайєтт.