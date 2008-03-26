Шуфрич образився на Сироту за найкрасивішого в Україні Шустера

Одного з лідерів Партіі регіонів Нестора Шуфрича дуже здивував коментар нардепа від блоку Литвина Михайла Сироти стосовно участі політиків, у тому числі й самого Шуфрича у програмі Савіка Шустера „Свобода”. У відповідь регіонал натякнув, що за версією Сироти Литвин ще дурніший, повідомили УНІАН у прес-службі Шуфрича.

Нагадаємо, що «Свободу» Шустера Сирота назвав змаганням, “хто дурніший– Шкіль чи Шуфрич».

“Я не думаю, що мотивацією таких висловів пана Сироти був той факт, що саме названі ним політики обійшли у останній програмі „Свобода” 2007р. в оцінках глядачів щодо щирості своїх переконань його керівника Володимира Литвина”, - заявив у відповідь Шуфрич.

Особистісні оцінки політиків, “включаючи мене”, регіонал залишив “на совісті самого Михайла”, але водночас обурився “з приводу окремих натяків щодо Савіка Шустера”.

“З боку пана Сироти робити окремі натяки щодо Савіка, а тим більше щодо Тіни Кароль – ми розуміємо про що йдеться - безвідповідально, некоректно і є таким вчинком, що паплюжить ім’я Михайла Сироти як політика так і людини. Те, що ні я, ні, мабуть, пан Сирота не скористалися своїм правом визначити найкрасивішу людину України на 2007 рік згідно журналу Viva!, не означає, що ми не маємо з повагою ставитись до вибору читачів, і не дає будь-кому права давати принизливі оцінки цьому вибору”, - зауважив Шуфрич та додав, що на його думку саме представники блоку Литвина “найменше мають право ображати журналістів. Я думаю, що їм і без цього має бути доволі складно дивитися журналістам в очі”.

У самого Шуфрича до Шустера, як до журналіста, претензій “може бути набагато більше, ніж у Михайла Сироти”. Регіонал визнав, що “і мене Савік не раз „діставав”, але додав, що саме в цьому “і полягає його майстерність”.