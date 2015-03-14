Кожна область має долучитися до спорудження укріплень - Порошенко

Президент України Петро Порошенко провів нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо забезпечення мобілізації, демобілізації військових та спорудження фортифікаційних споруд вздовж лінії оборони.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив на важливості спорудження ефективної лінії захисту. ”Уже з урахуванням нашого досвіду, найкращих зразків проектів фортифікаційних споруд, бліндажів, розташування опорних пунктів, маємо побудувати в найкоротші терміни високоефективну, глибокоешелонову оборону”, – підкреслив Порошенко.

На його переконання, кожен регіон має долучитися до спорудження укріплень. ”Кожна область має зробити свій посильний внесок у фортифікаційні роботи, якщо ми не хочемо зустрічати ворога на кордоні у своєму місті”, – сказав президент, додавши, що за кожною областю буде закріплена частина робіт, за терміни виконання та якість яких вона відповідатиме.

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Порошенко зазначив, що, незважаючи на неухильне виконання Україною Мінських домовленостей, є необхідність координації зусиль з проведення мобілізації, яка має забезпечити та посилити обороноздатність країни. ”Процес, який розпочався рівно місяць тому у Мінську, ні в якому разі не повинен ні у кого створити ніяких ілюзій, що загроза відійшла або зменшилась. Ситуація потребує чітких і скоординованих дій, які різко збільшать обороноздатність Збройних Сил, можливості оборони нашої держави”, – сказав Порошенко.

Глава держави відзначив високий рівень виконання мобілізаційних завдань у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Рівненській областях.

На переконання Порошенка, не менш важливим для укріплення оборонних можливостей є і процес демобілізації. ”В умовах, коли цілий рік мобілізовані, особливо під час першої хвилі мобілізації, перебувають в окопах, значна частина яких взагалі без ротації, це створює відповідний психологічний клімат. Ми маємо забезпечити ефективне відведення частини підрозділів, демобілізацію”, – підкреслив президент.

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Порошенко наголосив на необхідності забезпечення ефективної реабілітації тих, хто повертається з зони бойових дій. ”Маємо обговорити ті завдання, які лягають на плечі уряду, урядової агенції з питань ветеранів, Міністерства соціальної політики, обласних державних адміністрацій, військкоматів, а також можливості швидкого повернення, у разі необхідності, наших героїв, воїнів, які мають надзвичайно важливий бойовий досвід, до строю”, – зауважив президент.

У нараді взяли участь прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк, керівники силових структур, міністерств та відомств, голови обласних державних адміністрацій.