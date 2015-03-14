Порошенко заявив, що проведення демобілізації буде іспитом для губернаторів

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості підтримки демобілізованих військовослужбовців-учасників АТО, після їх повернення до мирного життя.

На цьому він наголосив під час наради з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба президента.

”Впевнений, що проводити демобілізацію треба навчитися і це також буде іспитом для кожного з вас. Додому повертаються справжні герої, які першими кинулися захищати Батьківщину. Коли вони пішли, в нас була інша держава, інші Збройні Сили і інша якість підготовки. Маємо створити всі умови для українських героїв”, - сказав Порошенко.

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Він нагадав, що відповідно до Указу президента від 14 січня поточного року про часткову мобілізацію, демобілізації у період з 18 березня по 1 травня підлягають 35 тисяч 300 військовослужбовців.

У першу чергу Порошенко звернув увагу на питання реєстрації та видачі посвідчень учасників АТО. ”Не треба про це говорити - треба це робити. Щоб ми на сьогоднішній день найбільш шанованим героям мали можливість дати і приділити достатньо уваги, часу. Вони заслужили це, захищаючи Батьківщину і проливаючи кров”, - сказав глава держави.

Президент також звернув увагу присутніх на питання повного або часткового звільнення героїв АТО від сплати комунальних послуг, забезпечення їх земельними ділянками.

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Окремо глава держави акцентував на врегулюванні погашення фінансових зобов`язань учасників АТО. На його переконання, банківські установи мають піти на зустріч військовослужбовцям-учасникам АТО у вирішенні цих питань. ”Там, де є питання зі сплатою, необхідно реструктуризувати кредити, знайти порозуміння з банківськими установами. Не може бути мови про нарахування пені та штрафів”, - сказав Порошенко.

Не залишилося поза увагою і питання повернення на попереднє місце роботи військових. ”Це питання і обласних адміністрацій, і прокурорського нагляду, щоб не було порушено законні права громадян, коли вони повернулися і їм відмовляють у поверненні на попереднє місце роботи”, - наголосив президент.

На переконання глави держави, демобілізовані військовослужбовці, що захищали територіальну цілісність та суверенітет України, мають стати і активними учасниками місцевого самоврядування. ”Маємо відкрити соціальні ліфти для тих, хто прийняв рішення іти в політику для того, щоб політика оновилася, наприклад під час місцевих виборів. Це дуже важлива справа. Впевнений в тому, що якість місцевої політики значно зросте”, - сказав Порошенко.