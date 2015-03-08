В Суми з зони АТО повернулася перша група демобілізованих артилеристів

Військові прибули до Суми в ніч на 8 березня. Зустрічали бійців, незважаючи на пізній час, рідні, близькі, друзі, активісти.

Читайте такожАваков сказав, коли почнеться демобілізаціяЗа словами демобілізованих, у деяких з них рідні досі навіть не здогадувалися, що їхні сини і чоловіки перебували безпосередньо в зоні АТО.

«Дорога додому не пройшла без пригод. Ми двічі міняли колеса на мікроавтобусі, але встигли повернутися до свята, щоб привітати своїх рідних жінок», - сказали артилеристи.