Волонтери з Міноборони презентували Порошенку низку проектів реформ забезпечення ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, главі держави було презентовано проект реформи електронних закупівель на потреби ЗСУ, проект реформування забезпечення житлом військовослужбовців, проект автоматизованого обліку та логістики у сфері речового обігу, проект реформи системи продовольчого забезпечення і харчування військовослужбовців ЗСУ та інших збройних формувань, а також проект створення нової системи речового забезпечення.

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Так, проект втілення електронних закупівель передбачає запровадження електронних торгів, електронного документообігу, що зробить процедуру прозорою та пришвидшить її.

У проекті забезпечення житлом військовослужбовців волонтери пропонують із залученням бюджетних, позабюджетних та інших грошових надходжень до 2020 року надати особисте та службове житло всім військовим, у тому числі цього року пришвидшити зменшення черги утричі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко приміряв нову форму для українських військових.