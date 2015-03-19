Кваснєвський заявив про відсутність небезпеки початку відкритої війни України та Росії цієї весни

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Кваснєвський сказав в ефірі польського TOK FM.

"За місяць чи два такого ризику немає", - сказав він, коментуючи обговорення у Польщі цієї теми.

Він також розкритикував польських політиків, котрі нагнітають атмосферу в цій ситуації.

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"Якщо хтось хоче цинічно використати у політиці військових аргумент, робить дуже погано. Створення військового психозу немає сенсу", - відзначив Кваснєвський.

Він також сказав, що не бачить підстав для того, аби говорити, що НАТО не виправдовує себе в контексті захисту Польщі.

"У 1999 році, коли ми входили до НАТО, мали право радіти, бо отримали сильні гарантії безпеки. Сьогодні вони виставлені на пробу, але немає жодного причини, аби говорити, що НАТО себе не виправдало", - зазначив він, назвавши таку риторику деструктивною.