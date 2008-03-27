Буш веде ”українські” консультації з членами НАТО у тиші

Президент США Джордж БУШ вважає, що на саміті НАТО в Бухаресті має бути вказаний "ясний шлях уперед" для просування України і Грузії до вступу в НАТО.

Про це повідомив помічник Дж.БУША з національної безпеки Стівен ХЕДЛІ напередодні на брифінгу для журналістів у Білому домі.

Він підтвердив, що США "шанують встановлений у НАТО процес" для країн, що претендують на приєднання до Альянсу.

Що конкретно означають слова "шлях уперед", і чи розраховують США на те, що на саміті Україна і Грузія одержать згоду на приєднання до Плану дій для вступу в НАТО, С.ХЕДЛІ не уточнив. Він зазначив, що США "продовжують консультації" на цю тему зі своїми союзниками по Альянсу, до яких намагаються не привертати уваги. "Ці консультації йдуть в тиші", - сказав він.

"Ми вважаємо, що так вони найбільш ефективні", - пояснив помічник Президента США.

С.ХЕДЛІ також зазначив, що, на думку Дж.БУША, членство України і Грузії в НАТО було б "на користь" і цим країнам, і Альянсу. За його словами, Президент США "робить все, що може", відстоюючи цю точку зору.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбудеться саміт НАТО, на якому буде розглянуто питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі.

11 січня цього року Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК надіслали лист на адресу керівництва НАТО з проханням залучити Україну до ПДЧ.

Президент України В.ЮЩЕНКО відбуде до Бухареста на саміт НАТО ввечері 1 квітня.

Напередодні саміту НАТО, 31 березня – 1 квітня, планується державний візит в Україну Президента США Джорджа БУША. За словами прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ, на сьогодні продовжується підготовка до цього візиту. Вона також зазначила, що під час українсько-американських переговорів планується торкнутися питання приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Раніше В.ЮЩЕНКО заявляв, що вступ України в НАТО не нестиме ніяких ризиків для держав, з якими у країни є відносини, а також для держав-сусідів. Він також зазначав, що на сьогодні питання про вступ України до Північноатлантичного Альянсу взагалі не стоїть, а розглядається лише її приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. «Вибір буде через роки (щодо вступу України в НАТО – УНІАН)», - сказав Президент.