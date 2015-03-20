Бойовики обстріляли сили АТО зі зброї, яку повинні були відвести на 25 км згідно з мінськими угодами

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Противник завдав ударів по позиціях українських військ із озброєння, яке ще на початку березня мало бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше 25 кілометрів», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на Донецькому напрямку зі 120 - міліметрових мінометів обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Красногорівки і Пісків.

Активізація провокацій бойовиків цієї ночі спостерігалась і на Луганському напрямку. Тут о 21.35 поблизу селища Сокольники проти сил АТО застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

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«Крім того, зі стрілецької зброї і гранатометів злочинці обстрілювали Станицю Луганську, та знову ж таки Сокольники. О 21.45 по нашому блокпосту неподалік селища Донецьке бандити били із 120 – міліметрового міномету», - повідомляє прес-центр.

На Маріупольському напрямку за ніч тричі зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли селище Широкине. На Артемівському напрямку збройних провокацій не було.

«Загалом за ніч, з 20 вечора до опівночі бандформування 10 разів застосували зброю, ще 5 випадків порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до 7 години ранку 20 березня», - йдеться у повідомленні.