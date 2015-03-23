Спецслужби України зможуть викрадати терористів "ЛНР" і "ДНР" - Маломуж

Про це в ефірі "Подробностей недели" розповів Микола Маломуж, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України.

“Раніше наша розвідка не мала права діяти на своїй території. Тепер у нас ворог на нашій землі, значить, ми можемо проникати в терористичні групи. Зараз розвідка і фахівці будуть мати повноваження на операції на території республік і вивозити людей на територію України", - пояснив Маломуж.

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За його словами, українська розвідка успішно працювала на територіях сусідніх держав, проникаючи до терористів. Тепер на її основі буде створено мережу агентів для псевдореспублик.

“Інформація про удар по вежах-близнюках 11 вересня за декілька місяців передавалася в Америку. У нас була величезна мережа агентів в терористичних організаціях. Ми будемо використовувати їх методи і більше не буде таких трагедій, як в Іловайську", - підкреслив Маломуж.