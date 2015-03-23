Порошенко заборонив Міноборони розповідати про договори щодо поставок зброї

Про це верховний головнокомандувач заявив на зустрічі з комбатами, аргументуючи це присутністю журналістів. За його словами, такою інформацією може скористатись ворог, передає Радіо Свобода.

Порошенко зупинив міністра оборони Степана Полторака, який збирався відповісти на питання щодо поставок зброї, і сказав: «У нас тут працюють камери. Я не збираюся звітувати перед ворогом і агресором щодо того, з ким і які договори укладені. Можу вам сказати лише сказати відносну позицію. Станом на сьогодні укладено 70 відсотків договорів, які розплановані на цілий рік».

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Він також закцентував на тому, що Полторак забезпечив 100-відсоткове фінансування укладених раніше угод. За словами Порошенка, ця інформація міститься в державному оборонному замовленні, що є цілком таємним документом.

«Коментувати його або йти в більші деталі, ніж те, що я сказав зараз, – це я забороняю», – наголосив президент.

18 березня міністр оборони Степан Полторак повідомляв, що Україна підписала 100 угод на придбання, модернізацію і ремонт військової техніки.