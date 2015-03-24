Експерти ЄС оцінять готовність України до безвізового режиму

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Представники місії до кінця тижня працюватимуть у МВС та кількох інших відомствах, оцінюючи критерії виконання українською стороною другої фази дій Плану щодо лібералізації візового режиму з ЄС

Цього разу йдеться про блок плану «Громадський порядок і безпека», що стосується заходів для протидії корупції, організованій злочинності та незаконному обігові наркотиків, протидії нелегальній міграції, незаконному обігові зброї та іншим злочинним проявам.

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За результатами роботи експерти з ЄС підготують звіт, який буде представлений на розгляд держав-членів Європейського союзу. Від результатів місії залежить рішення Європейської комісії про скасування Євросоюзом візового режиму для України, мовиться в повідомленні.

У Києві сподівалися, що на саміті програми ЄС «Східне партнерство» у столиці Латвії Ризі, який має відбутися у травні, Україні визначать термін переходу на безвізовий режим для короткотермінових подорожей (без права працевлаштування) громадян України до держав-учасниць «шенгену». Як нині визнають українські дипломати, через події на Донбасі в Євросоюзі тепер є сумніви щодо можливості запровадження безвізового режиму для українців.