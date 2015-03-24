Тарас Чорновіл порівняв смерть Януковича-молодшого з катастрофою "Курська"

Про це заявив колишній однопартієць Януковича-молодшого Тарас Чорновіл у коментарі Радіо Свобода.

"Власне, ми стикнулися з тим, що це є типово для будь-якої тоталітарної держави. Так само як в Російській Федерації колись приховували будь-яку катастрофу, яка відбулася. Та ж сама катастрофа підводного човна «Курськ». Загинула велика кількість моряків", - сказав він, згадавши також про пошуки підводного човна біля Швеції та Чорнобиль.

"В кожній фашистській і тоталітарній державі, будь це фашистська Німеччина колишня, чи фашистська Росія сьогоднішня, рішення з якихось таких болісних питань ухвалюють тільки після того, коли найвище керівництво скаже, як треба реагувати", - вважає Чорновіл.

Читайте такожУ мережі з'явилися фотографії ймовірної могили сина Януковича в КримуНа його думку, як тільки російські силовики зрозуміли, хто міг загинути на Байкалі, усі матеріали справи були одразу засекречені до вказівки головного "фюрера".

Також Чорновіл розповів, що Янукович-молодший давно цікавився дівочим прізвищем своєї матері, тому цілком міг узяти його замість скандального прізвища батька (у Росії офіційно повідомили про смерть Віктора Давидова, це прізвище його бабусі по матері - ред.).

Наостанок Чорновіл, який особисто знав імовірно загиблого додав, що Віктор Янукович-молодший був "добродушним мажором".

"Йому не дуже хотілося, мені здається, попадати в оцю номенклатурну схему, в яку дуже активно вписався його брат", - сказав Чорновіл.