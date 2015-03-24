Філатов анонсував народне віче у Дніпропетровську на суботу

По це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.

"Я хочу внести ясність, мене ніхто не уповноважував Денисенка збирати це віче. Він найвідоміший в Дніпропетровську громадський діяч. І це саме його ініціатива, яку підтримали місцеві активісти, громадські організації. Адміністрація міста не має ніякого відношення до організації віче",- зазначив він.

Він наголосив, що необхідно виключити спекуляції навколо цього зібрання.

"Я наголошую, на віче не буде ніякої риторики федералізації області, повалення діючої в Україні влади. Це навіть не варто обговорювати",- сказав Філатов.

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Нагадаємо, раніше народний депутат України Андрій Денисенко закликав людей зібратися у центрі міста у середу.

Разом з цим, заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан заявив, що Дніпропетровська область не збиралася і не збирається відділятися від України і буде робити все для зміцнення країни, а народне віче в Дніпропетровську - це ініціатива громадських організацій.