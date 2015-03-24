Ми не оголошували віче і не збираємося відділятися - Корбан

Про це ЛІГАБізнесІнформ заявив заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

"Народне віче в Дніпропетровську - це не наша ініціатива. Це була ініціатива громадських організацій. Ми навіть жодних оголошень не вивішували. І ми не збираємося відділятися від України. Ми українці. Наша основна власність - наші оселі. Ми готові віддати всі свої активи заради збереження країни. І я кажу це цілком серйозно", - запевнив Корбан.

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Він підкреслив, що область не збирається "вивішувати якісь фейкові прапори". "Але ми хочемо одного - виконання обіцянок. Ми хочемо бачити процес децентралізації. Нам встановили платежі 2,9 мільйона гривень в день в казну. Ми даємо 150 мільйонів гривень", - сказав Корбан.

Він також зазначив, що команда губернатора Ігоря Коломойського продовжує за власні гроші оплачувати потреби армії, в тому числі Збройних сил України. "Ми це робимо як меценати. Ми допомагаємо ЗСУ через Фонд оборони країни. Ми купуємо каски, бронежилети, тепловізори, купуємо зв'язок. Але ми втомилися від брехні", - сказав він.

Нагадаємо, на прес-конференції у Дніпропетровську народний депутат Андрій Денисенко заявив про те, що в середу в місті пройде народне віче.