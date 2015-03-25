Відставка Коломойського свідчить про припинення його конфлікту із центральною владою - експерт

12:02, 25 березня 2015
Політика
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Відставка Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації свідчить про припинення його конфлікту із центральною владою.

УНИАН

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Відставка Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації блокувала можливі негативні наслідки конфлікту між Коломойським і центральною владою для України в цілому, для українського політичного процесу, для Дніпропетровської області і для самого Коломойського та його соратників», - вважає Карасьов.

На думку експерта, швидше за все, рішення про відставку прийняте на основі негласної домовленості, відповідно до якої Коломойський відмовляється від, щонайменше, відкритих політичних домагань і політичних амбіцій в обмін на збереження власних економічних позицій.

«Ціна політичної поразки у випадку поглиблення і розростання конфлікту для Коломойського була б надмірно високою, і вона стосувалася не лише його політичних активів як у Дніпропетровській області, так і в парламенті, але і могла б істотно обмежити, скоротити позиції багатопрофільного бізнесу групи «Приват», - переконаний експерт.

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Тому, на думку Карасьова, відставка закономірна, припинення конфлікту закономірне і зрозуміле, як і зрозуміле небажання Коломойського, президента Петра Порошенка та центральної влади йти на загострення і ризикувати серйозними наслідками для української державності.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня президент України задовольнив прохання Коломойського про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА.

За інформацією прес-служби президента, «Порошенко задовольнив прохання Ігоря Коломойського про відставку з посади Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з ним».

Також прес-служба повідомляє, що «президент зазначив, що Дніпропетровська область повинна залишатися надійним захисним кордоном на сході України: «... повинні забезпечити мир, стабільність і спокій. Дніпропетровська область повинна залишатися бастіоном України на сході, захищати мир та спокій громадян».

В. о. голови Дніпропетровської ОДА буде призначений Валентин Резніченко.

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