Міноборони назвало кількість загиблих військових за час АТО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони, передає "Апостроф". "На сьогодні Національний військово-історичний музей України має у своєму розпорядженні найповніший масив даних по загиблих українських солдатів і бійців добровольчих батальйонів з початку бойових дій. Загальні відомості у форматі - фото, дата і місце народження, дата і місце загибелі, підрозділ, звання, посада, обставини загибелі, місце поховання зібрані на інтернет-ресурсі "Книга пам'яті загиблих". На сьогодні в базі знаходиться 1750 осіб, це дані до 1 лютого 2015 року",- йдеться в повідомленні.

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