Суддя записав погрози голови суду через "неправильне" рішення у справі: поки я тобі нічого поганого не робив, але будь обережним

Про це сам суддя детально розповів під час судового засідання в Олександрівському районному суді Кіровоградської області, повідомляє Центр інформації про права людини.

За словами судді Бондаренка, голова Апеляційного суду Черкаської області Володимир Бабенко здійснював тиск на нього щодо прийняття неправосудного рішення у справі ПАТ "Азот" до Яшан О.О. про виселення із службового приміщення.

Читайте такожСуддю Оберемка, який погрожував застрелити співробітника ДАІ, відсторонили від посади"Голова суду Бабенко викликав мене у службовий кабінет і сказав, що судове рішення повинно бути ухвалене на користь ПАТ "Азот", мотивуючи тим, що ПАТ "Азот" надасть суду для святкування дня суду безкоштовно приміщення Палацу дружби народів. Я нічого не відповів і повернувся у службовий кабінет", - розповів Сергій Бондаренко.

Аудіозапис розмови Бондаренка з Бабенком оприлюднив у Facebook Роман Маселко.

У розмові на 3-8 хвилині розмови чути, як голова суду заявляє, що винесення законних рішень всупереч його побажанням є війною проти нього. При цьому законність рішення Бондаренка він сам не ставить під сумнів.

Бабенко: "Ти проявив велику неповагу до мене і усього колективу. Ти оголосив війну".

Бондаренко: "Єслі я виніс законне рішення, получається я войну оглашаю?"

Бабенко: "Да, парєнь. Ти оголосив мені війну. Бо усі нормальні люди понімають, що є якась справа. Можем помогти - помогли. Не можем - сіли подумали. Сказали, що в такому випадку не получиться. А піти втіхаря десь там і зробити маленьку пакость. Це не мені ти насолив, а насолив усім нам. Іди тепер договорись з ними про зал там і все остальне".

Бондаренко: "Получається як - бери і викідай людей на вулицю? Якби там ще законні підстави були. Там взагалі нічого немає"

Бабенко: "Якби ти думав про цей колєктів ... не можеш найти, кажеш - незаконно ... отвод собі заяви, отклади .. та куча всього єсть. Главноє желаніє".

На 20-й хвилині розмови чути слова, які можна розцінити як погрози.

"Поки я тобі в жизні нічого поганого не робив, но будь обережним", - каже Бабенко.