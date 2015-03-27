ОБСЄ спростовує, що моніторингова місія була обстріляна сьогодні у Широкиному
21:42, 27 березня 2015Політика
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі спростовує, що спостерігачі місії були обстріляні сьогодні у Широкиному.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії у Twitter.
"У відповідь на повідомлення у ЗМІ, спеціальна моніторингова місія не підтверджує інформацію про вогонь, який був спрямований в сторону наших транспортних засобів сьогодні в Широкиному", - зазначається в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, прес-офіцер сектору «М» Олег Сушинський заявляв, що бойовики у Широкиному обстріляли автомобіль зі спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, жертв і потерпілих немає.
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