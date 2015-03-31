Бойовики продовжують ремонт залізничних шляхів між Донецьком і Луганськом - ІС
09:21, 31 березня 2015Політика
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Терористи продовжують ремонт залізничних шляхів між Донецьком і Луганськом.
Бойовики запустили "пробний" електропоїзд між Донецьком і Луганськом / УНІАН
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.
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За його словами, зафіксовано проходження «пробного» електропоїзда, проводяться роботи по нарощуванню пропускної здатності даної ділянки шляху.
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