Бойовики продовжують ремонт залізничних шляхів між Донецьком і Луганськом - ІС

Терористи продовжують ремонт залізничних шляхів між Донецьком і Луганськом.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук. Читайте такожСБУ вимагає посилити охорону залізничних мостів і офісів волонтерських організацій За його словами, зафіксовано проходження «пробного» електропоїзда, проводяться роботи по нарощуванню пропускної здатності даної ділянки шляху.

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