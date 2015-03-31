Кабмін підготував законопроект про засудження комуністичного та нацистського режимів і заборону їх пропаганди
17:18, 31 березня 2015Політика
346 0
Уряд підготував проект закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів та заборону їхньої пропаганди в Україні.
Кабмін підготував законопроекти про заборону комуністичного режиму / Фото УНИАН
Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.
Читайте такожВінничина вирішила попрощатися з комунізмом: вулиці перейменують, а пам'ятники знесуть
"Уряд підготував проект закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди", - зазначив він.
Арсеній Яценюк закликав парламентську коаліцію невідкладно ухвалити цей законопроект.
"Уряд сьогодні вносить пакет законів - напередодні відзначення завершення Другої світової війни, святкування 9 травня. Уряд просить парламент прийняти, в тому числі й закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І ще додатково два закони", - сказав він.
Яценюк закликав прийняти закон про заборону комунізму та нацизму в Україні до 9 травня
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter