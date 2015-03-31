Кабмін підготував законопроект про засудження комуністичного та нацистського режимів і заборону їх пропаганди

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні Кабінету міністрів.

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"Уряд підготував проект закону про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди", - зазначив він.

Арсеній Яценюк закликав парламентську коаліцію невідкладно ухвалити цей законопроект.

"Уряд сьогодні вносить пакет законів - напередодні відзначення завершення Другої світової війни, святкування 9 травня. Уряд просить парламент прийняти, в тому числі й закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І ще додатково два закони", - сказав він.