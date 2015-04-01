Наливайченко: Коли за часів Януковича до Києва приїздила ФСБ, українців днями не впускали до приміщень СБУ

За час президенства Віктора Януковича до Києва приїздили високопоставлені представники ФСБ Росії, яким надавався безперешкодний доступ до Служби безпеки України.

Про це в інтерв'ю газеті "День" повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Державне зрадництво полягало і в тому, що тричі до Києва приїздили високопоставлені представники ФСБ — офіцери і генерали, якими особисто опікувалося колишнє керівництво СБУ. Воно — Якименко, Бік, Ганжа — не просто співпрацювало з росіянами, а забезпечило їм проживання на спеціальних об’єктах СБУ, надало спецзв’язок та доступ до спеціальних полігонів і навіть до центральних приміщень Служби", - зявляє він.

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Наливайченко підкреслив, що ставалися випадки, коли на день-два цілі блоки центрального приміщення СБУ закривали для українських співробітників, тому що туди заходили співробітники ФСБ. Він зазначив, що координував росіян радник президента Росії Сурков.

"Кожен приїзд такого ворожого "десанту" під час Майдану співпадав із найбільш агресивними і незаконними діями тодішньої влади проти протестувальників та опозиції", - каже голова СБУ.

Наливайченко також розповів, що третій за посадою генерал в ієрархії СБУ за часів Януковича на сьогодні заарештований і сидить біля Пукача в СІЗО.

"Це один із колишніх керівників контррозвідки. Судячи з його свідчень і з тих розслідувань, які ще тривають по лінії внутрішньої безпеки, по лінії розслідування державного зрадництва і злочинів проти Майдану, активістів, депутатів з тодішньої опозиції, ми чітко можемо сказати, що на 90% потенціал СБУ було спрямовано на боротьбу з опозицією, на боротьбу з активістами і на придушення громадських протестів", - роз'яснив він.

Незаконне прослуховування, стеження, бандитські акції проти мітингувальників по всій державі — все це було в злочинному арсеналі СБУ тих часів.