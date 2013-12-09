Тягнибок: В Україну прибули фахівці ФСБ
17:34, 09 грудня 2013Політика
1806 0
Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявляє, що нібито в Україні вже перебувають російські збройні формування та представники ФСБ Росії
Тягнибок: Вони вже тут
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив на брифінгу.
Він сказав: “За нашою інформацією, в Україну прибули фахівці з локалізації масових заворушень відповідного рівня від ФСБ і поліції Російської Федерації”.
На тему: У Севастополі на проєвропейському мітингу засудили заклик ввести російські війська в Україну
“Вони вже знаходяться на території України”, - висловив переконання Тягнибок.
Він також зазначив, що поблизу Майдану Незалежності розміщується група працівників невідомих спецпідрозділів, “в автобусах з затемненим склом, які озброєні бойовою зброєю”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter