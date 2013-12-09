Тягнибок: В Україну прибули фахівці ФСБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив на брифінгу.

Він сказав: “За нашою інформацією, в Україну прибули фахівці з локалізації масових заворушень відповідного рівня від ФСБ і поліції Російської Федерації”.

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“Вони вже знаходяться на території України”, - висловив переконання Тягнибок.

Він також зазначив, що поблизу Майдану Незалежності розміщується група працівників невідомих спецпідрозділів, “в автобусах з затемненим склом, які озброєні бойовою зброєю”.