МЗС підтвердило загибель українця на траулері в Охотському морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам речник МЗС України Євген Перебийніс.

“У телефонному режимі нам підтвердили, що наш громадянин, громадянство України якого підтверджено, ідентифікований як загиблий”, - сказав він.

За його словами, тіло загиблого українця разом з тілами інших загиблих і врятованих моряків на плавучій базі прямує на Сахалін.

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Перебийніс зауважив, що поки що невідома доля ще трьох осіб, громадянство України яких ще не підтверджено.

Як повідомляв УНІАН, морозильний траулер, приписаний до сахалінського порту Невельськ, затонув у ніч на 2 квітня за 300 км на південь від Магадана. Сигнал SOS судно не подавало. Загалом на борту перебували 132 людини. Жертвами катастрофи стали 56 осіб, 63 - врятовано.