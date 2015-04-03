Урядова перевірка знайшла у екс-голови Держфінінспекції незадеклароване майно і сина-прокурора

Про це заявила Перший заступник Міністра юстиції Наталія Севостьянова на брифінгу в Будинку Уряду 3 квітня 2015 року.

Як повідомила журналістам Севостьянова, тільки за окремими фактами, зазначеними у звіті перевіряючих, Гордієнкові загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Мова уже про порушення, які підпадають під частину 2 статті 367 ККУ – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Разом із тим, існує низка інших фактів сумнівної діяльності Гордієнка. Окремого розслідування із залученням правоохоронних органів вимагає факт призначення сина Гордієнка на посаду прокурора Солом`янського району міста Києва, оскільки матеріали свідчать про можливість зловживання владою голови Держфінінспекції.

Також, як зясувала перевірка, відстронений начальник фінінспекції недостовірно вказав дані у декларації за 2013 рік.

Як можна зробити висновки зі слів Севостьянової, пан Гордієнко не вказав у декларації майно дружини, з якою перебуває у розлученні, але продовжує проживати у одному помешканні.

«Хоча, як державний службовець, повинен був задекларувати це майно», - сказала заступник міністра юстиції.

Вона зазначила, що йдеться про низку земельних ділянок в Київській області (загальною площею близько 0,5 га), нежитлові приміщення в центрі Києва (вул. Житомирська, 2), також будинок на Київщині (близько 400 м. кв.), корпоративні права щодо суб’єктів господарювання та декілька авто vip-класу.

«По факту було встановлено, що Гордієнко та його дружина зареєстровані на тій самій жилій площі. Отже, правоохоронні органи мають підстави, щоб перевірити дані факти», - сказала вона.

Наталія Севостьянова наголосила, що згідно з актом проведення службового розслідування, який переданий до Міністерства юстиції, Микола Гордієнко жодного разу не з’явився на засідання зазначеної комісії, хоча його неодноразово запрошували.