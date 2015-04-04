Порошенко повідомив про успіхи СБУ: арешт десяти диверсійних груп щотижня

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю "5 каналу".

«Ми маємо все зробити, щоб унеможливити будь-який збройний напад. І я кажу ще раз, бойовики, розвідувально-диверсійні групи... мають бути роззброєні ще далеко до підходу до міста. І на сьогодні я можу сказати, що ефективність, коли СБУ в співпраці з іншими правоохоронними органами затримує до 10 диверсійних груп щотижня, - це означає високу ефективність”, - сказав президент.

Читайте такожНа Луганщині за 200 кілометрів від лінії зіткнення диверсійна група обстріляла військову частину - Москаль

Він підкреслив, що вільний обіг зброї веде до хаосу, а ефективнії дії влади ведуть до порядку.

“Ні в якому разі держава, влада і я, як президент, не допущу, щоб ні на вулицях в українських містах, ні на українських дорогах, ні навіть в зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування або особи з незареєстрованою зброєю взагалі не з'являлися", - наголосив Порошенко.

Президент також зазначив, що після його доручення щодо негайного роззброєння тих, хто з'явився під виглядом охоронних фірм, затримано вже близько 40 осіб як в областях, що прилягають до зони АТО, так і в зоні АТО.

"Ми можемо сказати що кількість зброї, яка з тих чи інших причин зникла після доручення щодо проведення тотальної інвентаризації всієї зброї, яка стояла на озброєнні всіх підрозділів, вона уже дорівнювала двом тисячам. І ми сьогодні можемо сказати, що більше однієї тисячі вже повернуто внаслідок цієї операції", - підкреслив глава держави.