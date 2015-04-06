Порошенко сьогодні візьме участь у першому засіданні конституційної комісії

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться об 11.00 у Верховному суді України (2-й поверх) (вул. Пилипа Орлика, 8).

Акредитовані представники ЗМІ запрошуються на 10.20.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент підписав указ про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.

Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.

Читайте такожКонституційна комісія збереться у понеділок Пізніше президент затвердив персональний склад комісії.

Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Володимир Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.