Генпрокуратура відмовилась втручатися у конфлікт в Житомирській облраді

Генеральна прокуратура України не бачить підстав для втручання у конфлікт в Житомирській обласній раді на прохання екс-голови облради Ірини СИНЯВСЬКОЇ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.СИНЯВСЬКОЇ, пославшись на отриманий офіційний лист з Генпрокуратури .

«На розгляді Корольовського районного суду Житомира перебуває справа за Вашим позовом про визнання нечинними та скасування рішень Житомирської облради від 30.01.2008 та 01.02.2008 щодо обрання головою облради Віталія ФРАНЦУЗА та інші. Враховуючи, що на даний час у судовому порядку розглядаються вищевказані спори, підстав для втручання органів прокуратури у ці правовідносини не вбачається», - сказано в листі.

Як повідомляв УНІАН, І. СИНЯВСЬКА не погодилася з обранням В.ФРАНЦУЗА (представник БЮТ) головою Житомирської облради та звернулася з цього приводу з позовом до Корольовського райсуду Житомира.

Наразі боротьба за крісло голови в Житомирській облраді триває. І.СИНЯВСЬКА пише скарги до всіх високих інстанцій та подає позови до судів різних рівнів.

Вона також звернулася за підтримкою й до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, на прохання якої її представник Володимир ЯЦЕНКО розбирався у ситуації в облраді.

Також на прохання І. СИНЯВСЬКОЇ по обласному радіо із заявами на підтримку екс-голови

Житомирської облради виступали лідери обласних осередків ПР, КПУ, та НПУ. Іхні депутати бойкотували друге, третє і четверте пленарні засідання 13-ої сесії Житомирської облради, однак їм не вдалося зірвати роботу цих засідань сесії, оскільки вона становить меншість у Житомирській облраді.