Раді рекомендували дозволити арешт судді Кушнір

Про це журналістам повідомив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка"Олександр Черненко, передає прес-служба партії.

"Комітет ухвалив рішення, щоб дати дозвіл на затримання та арешт (взяття під варту) судді Солом'янського районного суду м. Києва Світлани Кушнір. Суддя, яка судила активістів Майдану, зокрема було кілька неправосудних вироків щодо затримання людей, які перевозили шини", - розповів Черненко.

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"Депутати комітету рекомендували Верховній Раді зняти недоторканність з судді, і завтра це питання буде розглядатися на сесії. Тобто це - продовження зняття недоторканності з суддів, процес очищення влади", - додав нардеп.