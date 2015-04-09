Рада відкрила доступ до архівів репресивних органів СРСР

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

У законі під репресивними органами розуміються, зокрема Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і саботажем, Всеукраїнська надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією, саботажем та службовими злочинами, Верховний Суд, Верховний касаційний суд, Верховний касаційний трибунал.

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Згідно з законом, держава гарантує право кожного на доступ до архівної інформації репресивних органів. Держава забезпечує оцифрування носіїв архівної інформації репресивних органів і вживає заходів для забезпечення пошуку й отримання архівної інформації репресивних органів, що зберігається у відповідних установах іноземних держав.