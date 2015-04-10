Держдума може вже через два тижні проголосувати за введення "миротворців" на Донбас - депутат

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив депутат Держдуми РФ від ЛДПР Роман Худяков, відповідаючи на запитання на якій підставі, коли і в якій кількості можуть бути введені так звані «миротворці» на окупований Донбас, про що раніше він заявив на засіданні російського парламенту.

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«Коли є держави, хоч і не визнані всім світовим співтовариством, а саме «ДНР» і «ЛНР», і якщо там у них відбуваються військові дії між ними та Києвом, і вони не можуть домовитися, то треба згадати про звернення Донецька і Луганська, зроблені півроку тому, до президента РФ за допомогою й про введення миротворчих сил», - сказав Худяков.

При цьому він підкреслив, що за наявності звернення від бойовиків «ЛНР» і «ДНР» Росія має право в односторонньому порядку поставити на «кордони» «ЛНР» і «ДНР» свої миротворчі сили.

Відповідаючи на запитання, чи підтримають таку пропозицію інші фракції Держдуми, депутат сказав: «Має з такою ініціативою вийти парламент на адресу президента РФ, який і повинен прийняти політичне рішення».

«У кулуарах після мого виступу зі мною розмовляли дуже багато депутатів із «Єдиної Росії», КПРФ і «Справедливої Росії», які вважають, що для того, щоб не було нового кровопролиття, там повинні стояти наші (російські - УНІАН) миротворчі сили», - сказав Худяков.

«Зараз пленарний тиждень закінчився. Наступний тиждень у нас через два тижні - тобто у мене два тижні для того, щоб підготувати цей висновок і пропозицію», - сказав він.

Худяков вважає, що у президента є право ввести «російських миротворців будь-якої хвилини після погодження з Радою Федерації».

При цьому депутат підкреслив, що на Донбас треба відправити до 1,5 тис. російських військових.

Худяков не вважає, що така дія буде прямим вторгненням в Україну, оскільки, на його думку, це відповідає спільним інтересам із припинення війни на Донбасі, й для цього необхідно взаємодіяти з Росією.

Водночас, за його словами, було б правильніше, щоб таку ж кількість миротворців було відправлено і з Євросоюзу.