Батько "шокової терапії" в Польщі озвучив план реформ для України: Відкладати приватизацію не можна

Батько "шокової терапії" в Польщі, колишній віце-прем'єр і міністр фінансів Польщі Лешек Бальцерович озвучив список конкретних пунктів реформ, які, на його думку, Україна має реалізувати.

Про це він розповів в інтерв'ю ZN.UA.

"Демонополізація. Де є список монополій, які треба розбити, тобто створити реальну конкуренцію? Масова дерегуляція. Чи комісія? Причому комісія вищого рівня. Адже в парламенті багато хороших людей, які могли б швидко створити комісію по дерегуляції. Причому паралельно запровадити такі механізми, щоб раптом не стали відроджуватися нові регуляції. І це дуже важливий пункт", - заявив він.

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Бальцерович підкреслив важливість критеріїв оцінки і зростання довіри до України з боку фінансових ринків.

"Показники дуже прості - стабілізація гривні і зниження інфляції. І перше, і друге дуже важливо для людей. А це залежить від консолідації бюджету, тобто скорочення витрат, які у вас дуже великі. Люди повинні розуміти, що консолідація бюджету - це ключ до стабілізації. Навіть якщо йдеться про такі неприємні речі, як підвищення тарифів. Якщо це відбувається, то гривня стабілізується", - каже він.

Екс-віце-прем'єр Польщі зазначає, що при правильній монетарній політиці та стабілізації гривні починає швидко знижуватися і інфляція.

"Далі - стабілізація банків, для чого потрібні нові капітали, - продовжує він. - Та власники приватних банків повинні збільшити розміри капіталів - самі власники, а не держава. У приватних банків накопичилися погані кредити, банки потребують резерви, а значить, потрібно збільшувати розмір капіталу. Це дуже конкретний пункт".

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Далі Лешек Бальцерович зупинився на питанні приватизації і підкреслив, що відкладати приватизацію в Україні не можна.

"Я не кажу, що потрібно приватизувати абсолютно все. Але відкладати приватизацію не можна. Якщо буде стабілізація, а при успішній реалізації програми вона можлива через кілька місяців, тоді зростуть і ціни на підприємства", - резюмував він.