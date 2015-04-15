Звіт Єврокомісії щодо візової лібералізації оприлюднять на початку травня - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему: "Перспективи введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України".

"Європейська комісія завершила свою оцінку виконання нашою державою критеріїв другої фази (Плану дій щодо лібералізації візового режиму). Ми побачимо звіт на початку травня. Логіка всіх місій стосується таких сфер: безпека документів, що засвідчують особу, охорона кордонів, міграція і притулок, правоохоронне співробітництво, дотримання прав людини, протидія дискримінації і, звичайно, свобода пересування", - сказав Клімкін.

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Також міністр висловив упевненість, що Україна завершить шлях реформ, необхідних для запровадження безвізового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації було розпочато 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти і рішення, які були прийняті.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує рішення про безвізовий режим з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у травні в Ризі.

24 березня глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що на саміті "Східного партнерства" у Ризі 21-22 травня не буде прийнято рішення про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом.