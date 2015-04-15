СБУ розслідує 9 кримінальних справ щодо економічних злочинів, вчинених екс-високопосадовцями

У провадженні СБУ знаходиться 9 кримінальних проваджень за фактами економічних злочинів, вчинених колишніми високопосадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції.

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За його словами, в рамках цих кримінальних проваджень заблоковано 26 банківських рахунків в Україні, проведено 645 допитів і 21 обшук.

Пізніше Наливайченко, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що ці провадження стосуються, зокрема, екс-глави СБУ Олександра Якименка, екс-міністра оборони Павла Лебедєва та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.